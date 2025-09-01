В Латвии
Сегодня 09:09
В День знаний существенных осадков не ожидается
В первый день нового учебного года ожидается облачная погода, но без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Утром, когда рассеется туман, местами возможен легкий моросящий дождь, днем - кратковременный дождь. Временами сквозь облака выглянет солнце, а во второй половине дня воздух прогреется до +18...+23 градусов. Теплее всего будет в Курземе.
В Риге 1 сентября существенных осадков не прогнозируется, облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит около +20 градусов.