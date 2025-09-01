Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 07:13
Предприятие Rīgas siltums неожиданно заподозрили в симпатиях к России - все дело в новом логотипе
В соцсети X вспыхнула дискуссия вокруг нового логотипа Rīgas siltums. Пользователи спорят: это всего лишь цвета холодной и теплой воды или скрытый намек на российский флаг?
В последние дни в латвийском сегменте платформы X разгорелась дискуссия вокруг нового логотипа предприятия Rīgas siltums. Дизайн выполнен в бело-сине-красной гамме. Один из пользователей намекнул на сходство с российским флагом, написав "Бело-сине-красный... У кого еще есть такие цвета?", что вызвало волну комментариев.
Balt-zili-sarkans... Kam vēl ir tādas krāsas?... https://t.co/DmJYBcckUe— Ainārs Zelčs (@Eraksti) August 26, 2025
Многие отнеслись к претензиям с иронией, призывая «не искать скрытых смыслов там, где их нет». Большинство комментаторов считают, что в логотипе нет политического подтекста: цвета символизируют холод и тепло, а также давно используются компанией. Вот что написали пользователи:
- «Белый/синий/красный — Нидерланды, Франция, Люксембург, Хорватия, Норвегия, Исландия, Словения, Чехия, Словакия...»
- «Уважаемый, вам срочно к врачу».
- «А что, места для буквы U между R и S не нашлось?»
- «Флаг Елгавы тоже в похожих цветах. Но мы же не будем из-за одного сумасшедшего соседа ненавидеть свои хорошие вещи и цветовые сочетания. И так хватает испорченных символов».
- «Ну да, во многих странах такие цвета. Но симпатии многих рижских муниципальных структур к России — известный факт еще со времен Ушакова».
- «Такие цвета у многих компаний, связанных с инженерными сетями. Синий символизирует холодную воду, красный — горячую. Бросается в глаза, но никакого подтекста нет».
- «Смети пыль из чулана, дедуля. Может, и чудовище вместе с ней исчезнет».
- «У меня знакомый работал в Rīgas siltums и в 90-х, и в 2000-х. По его служебной машине помню: белый, синий и красный были фирменными цветами и тогда».
- «У вас паранойя».
- «Теперь и цвета запретим? Ты совсем больной? Посмотри на флаги других стран. Ты реально болен».