Предприятие Rīgas siltums неожиданно заподозрили в симпатиях к России - все дело в новом логотипе

В последние дни в латвийском сегменте платформы X разгорелась дискуссия вокруг нового логотипа предприятия Rīgas siltums. Дизайн выполнен в бело-сине-красной гамме. Один из пользователей намекнул на сходство с российским флагом, написав "Бело-сине-красный... У кого еще есть такие цвета?", что вызвало волну комментариев.