"Зато огурчики в форме звездочек!" Рижанка заказала детский комплект в кафе. Вот что она получила за 5 евро

Однако служба поддержки Wolt заявила, что связалась с рестораном и “все в порядке”. Это вызвало шквал комментариев: одни шутят, что “котлету съели по пути”, другие считают, что за 5 евро такой набор овощей — возмутительно дорого. Некоторые отмечают, что качество Ausmeņa Kebabs в Риге давно уступает первоначальному уровню, который был в Резекне, а кто-то и вовсе подсчитал, что за ту же сумму в магазине можно купить целый килограмм овощей.