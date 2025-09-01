"Зато огурчики в форме звездочек!" Рижанка заказала детский комплект в кафе. Вот что она получила за 5 евро
Жительница Риги поделилась в соцсети Threads неприятным опытом с доставкой еды. Она заказала “детскую порцию” из ресторана за 5 евро, но в коробке оказались всего три дольки огурца, пара кусочков помидора, половина морковки и немного кукурузы.
По словам женщины, на сайте Wolt фотография выглядела иначе, хотя в описании состава блюда не было. В комментариях пользователи предположили, что курьер мог по дороге “прихватить” вторую коробочку, в которой обычно подаются мясо и картофель фри. Сама клиентка также уверена, что часть заказа пропала, ведь ранее, по ее опыту, овощи всегда паковали отдельно от основной части блюда.
Однако служба поддержки Wolt заявила, что связалась с рестораном и “все в порядке”. Это вызвало шквал комментариев: одни шутят, что “котлету съели по пути”, другие считают, что за 5 евро такой набор овощей — возмутительно дорого. Некоторые отмечают, что качество Ausmeņa Kebabs в Риге давно уступает первоначальному уровню, который был в Резекне, а кто-то и вовсе подсчитал, что за ту же сумму в магазине можно купить целый килограмм овощей.
- «Зато огурчики в форме звездочек!»
- «За 5 € это просто безумие. Раньше я жила в городе, где появился Ausmeņa, и в Риге после пары попыток больше не заказываем — качество не то, что было в Резекне или в первые годы в Риге. С каждым годом все печальнее».
- «У нас сегодня тоже “удачный” день доставки. Заказали роллы и суп с лососем и кимчи. В итоге получили сомнительный бульон (как из пакетика “instant ramen”) и листы нори. Лосось решил к нам не ехать».
- «Что это вообще? Огурцы и помидоры можно самому нарезать. Какая наглость».
- «Ну за 5 € можно купить 1 кг моркови, 1 кукурузный початок, 1 кг помидоров и 1 кг огурцов. Это я так прикинула, ведь сезон. Да, порезать и положить в коробку — тоже работа, но это уж слишком дорого».