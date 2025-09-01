С 1 сентября в рабочие дни и с 6 сентября в выходные автобусы, троллейбусы и трамваи Риги начнут курсировать по осеннему расписанию.
В Латвии
Сегодня 07:41
Следующая остановка - осень! В Риге заработал новый график общественного транспорта: что изменилось?
С 1 сентября в рабочие дни и с 6 сентября в выходные автобусы, троллейбусы и трамваи Риги начнут курсировать по осеннему расписанию. На ряде маршрутов графики скорректированы в соответствии с актуальной ситуацией в движении: изменятся интервалы между остановками, однако время отправления с конечных пунктов останется прежним.
В связи с окончанием сезона отпусков и началом учебного года, на маршрутах трамвая №1, автобуса №3, а также троллейбусов №4 и №17 в рабочие дни восстановлено расписание, действовавшее до перехода на летний график.
На основании анализа данных о движении и транспортной ситуации в городе внесены изменения во времена проезда между остановками для следующих маршрутов:
В рабочие дни:
- троллейбусы: №4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 31, 34;
- автобусы: №3, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 30, 37, 41, 51, 52, 53.
В выходные дни:
- троллейбусы: №4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 31, 34;
- автобусы: №3, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 37, 41, 51, 52, 53.