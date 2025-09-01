Смертельно больные, бедные, изнасилованные: кто и почему в Латвии оставляет ребенка в бэби-боксе
В Латвии мамы оставляют новорожденных в бэби-боксе по самым разным и зачастую трагическим причинам - от давления родителей и крайней бедности до беременности после изнасилования или смертельного диагноза, рассказала руководитель проекта Glābējsilīte Лаура Звирбуле.
О причинах, по которым мамы принимают решение оставить ребёнка в бэби-боксах, в передаче TV24 «Uz līnijas» рассказала Лаура Звирбуле, руководитель проекта Glābējsilīte в Латвии.
Один из зрителей спросил: «Каков возраст женщин, которые оставляют детей? У меня есть ощущение, что это чаще молодые мамы, которые боятся родителей и стараются скрыть своё положение. И есть ли статистика по детям, которых не находят — скрытым, утопленным или ещё каким-то образом уничтоженным?»
Звирбуле пояснила: «Возраст женщин я не могу назвать, потому что у нас нет такой статистики — проект анонимный. Я могу прокомментировать то, что нам пишут на электронную почту Glābējsilīte. Видимо, каждый человек, который оставляет своего ребёнка, всё же хочет объяснить причины, почему он так поступил. Да, у нас были и несовершеннолетние беременные, и такие, которым родители навязали это решение — мать или отец молодой женщины сказали, что это лучший выход».
По её словам, встречались и случаи, когда в семье уже было шестеро детей, и из-за финансовых трудностей родители решили оставить новорождённого, потому что не могли о нём позаботиться.
Были и трагические истории: когда беременность стала результатом изнасилования, женщине удавалось выносить ребёнка, но потом она не могла психологически его воспитывать, потому что постоянно вспоминала, каким образом он был зачат. Также Звирбуле рассказала о случае, когда во время беременности у женщины диагностировали злокачественное заболевание и врачи прогнозировали, что жить ей осталось максимум 8–12 месяцев. В итоге мать решила оставить ребёнка в бэби-боксе.
Есть и истории, связанные с зависимостями: женщины в наркотическом опьянении беременели, рожали и отдавали ребёнка, понимая, что не смогут о нём заботиться. «Историй много, но если говорить о возрасте — это женщины и мужчины репродуктивного возраста. Диапазон — от 16 до 50 лет», — резюмировала руководитель проекта.