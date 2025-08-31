+33 тысячи евро: Минобразования "перекроит" финансирование языковой политики

В докладе говорится, что в результате сокращения расходов на 2026 год найдены дополнительные 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. А за три года с 2026 по 2028 год в целом расходы публичного сектора будут сокращены на 479 млн евро.