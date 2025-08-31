1 сентября в Латвии: будет ли дождь в День знаний

Ночью небо над Латвией будет временами проясняться, местами пройдут дожди. В начале ночи в самых восточных районах ожидается более сильный дождь и возможна гроза, а во второй половине ночи местами прогнозируется небольшой дождь. Из-за слабого ветра в отдельных районах может образоваться туман. Минимальная температура воздуха составит от +11 до +16°.