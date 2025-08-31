1 сентября в Латвии: будет ли дождь в День знаний
В Латвии День знаний пройдет под облачным небом: местами возможен небольшой дождь, однако в Риге осадков не ожидается, и к вечеру небо прояснится.
Ночью небо над Латвией будет временами проясняться, местами пройдут дожди. В начале ночи в самых восточных районах ожидается более сильный дождь и возможна гроза, а во второй половине ночи местами прогнозируется небольшой дождь. Из-за слабого ветра в отдельных районах может образоваться туман. Минимальная температура воздуха составит от +11 до +16°.
В Риге ночь будет облачной, осадки не прогнозируются. Ожидается слабый ветер. Минимальная температура воздуха — +14…+15°.
День знаний будет преимущественно облачным, но местами сквозь облака пробьются солнечные лучи. Лишь в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит от +17 до +21°.
В Риге большую часть дня сохранится облачная погода, осадков не ожидается, однако к вечеру небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха прогреется до +18…+20°.