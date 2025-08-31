Трамп подтвердил, что трехсторонняя встреча США, России и Украины состоится

Трамп также коснулся темы гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что американские солдаты не будут направлены в Украину и обеспечивать гарантии будут главным образом европейские страны. США, по словам президента, готовы помочь в случае необходимости. Также президент США отметил, что Соединённые Штаты при его администрации не отправляют оружие напрямую Украине, а продают его странам НАТО, которые в свою очередь поставляют его Украине.