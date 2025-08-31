Трамп подтвердил, что трехсторонняя встреча США, России и Украины состоится
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что состоится трёхсторонняя встреча с участием лидеров России и Украины, а также самого Трампа. Об этом он сказал в интервью изданию Daily Caller.
При этом Трамп выразил сомнения в том, что состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского, без участия президента США. "Двусторонняя - не знаю, а трёхсторонняя состоится", заявил Трамп. О возможных сроках и месте проведения встречи он не сказал.
Как сообщает "Радио Свобода", президент США повторил, что рассчитывал на быстрое завершение конфликта, учитывая свои хорошие отношения с Путиным. Однако, как подчеркнул Трамп, возможно, стороны ещё не готовы к миру. Он сравнил Россию и Украину с дерущимися детьми, которые не реагируют на призывы прекратить, но рано или поздно сами захотят остановиться. Продолжение войны он назвал "глупостью".
Трамп также коснулся темы гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что американские солдаты не будут направлены в Украину и обеспечивать гарантии будут главным образом европейские страны. США, по словам президента, готовы помочь в случае необходимости. Также президент США отметил, что Соединённые Штаты при его администрации не отправляют оружие напрямую Украине, а продают его странам НАТО, которые в свою очередь поставляют его Украине.