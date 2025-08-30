В Украине официально закрепили определение "рашизм"
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 августа, подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа", который в том числе официально закрепляет определение "рашизм".
Это "фундаментальный закон о защите и развитии национальной идентичности", который предыдущие президенты страны "не хотели, не могли или не осмеливались" подписать, сообщила замглавы офиса президента Ирина Верещук. Верховная рада одобрила закон 21 августа.
Как сообщает DW, документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в области сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности, пишет украинская "Судебно-юридическая газета". В законе впервые на государственном уровне определены такие понятия как "война за независимость Украины", "историческая антиукраинская пропаганда" и "преступления против украинского народа".
В этом документе также закреплено определение понятия "рашизм" как "разновидности тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".