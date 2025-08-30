В Украине официально закрепили определение "рашизм"

Как сообщает DW, документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в области сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности, пишет украинская "Судебно-юридическая газета". В законе впервые на государственном уровне определены такие понятия как "война за независимость Украины", "историческая антиукраинская пропаганда" и "преступления против украинского народа".