В Латвии
Сегодня 18:10
Воскресенье в Латвии будет облачным и прохладным
В воскресенье днём местами ожидается дождь, а в восточных районах возможна и гроза, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Максимальная температура воздуха днём составит +16…+20°, в юго-восточных районах воздух может прогреться до +21…+24°.
В Риге ожидается облачная погода. Существенных осадков не прогнозируется, будет преобладать слабый северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +16…+18°. При слабом ветре в ночь на воскресенье в отдельных районах местами образуется густой туман.
Ночью небо над Латвией прояснится лишь местами, значительных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +12…+17°. В Риге ночью будет облачно, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +16…+17°.