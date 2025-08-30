США одобрили поставку Дании комплексов ПВО Patriot для Украины

Поскольку на вооружении Дании нет комплексов Patriot, они будут закуплены напрямую у американских производителей. По данным Госдепартамента, Копенгаген намерен использовать полученные комплексы для помощи Украине в деле отражения российской агрессии. Ранее аналогичные закупки осуществили Нидерланды, также передавшие часть вооружений Киеву для усиления его противовоздушной обороны.