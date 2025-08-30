США одобрили поставку Дании комплексов ПВО Patriot для Украины
Администрация США согласовала крупный контракт на поставку Дании комплексов противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего вооружения. Стоимость сделки оценивается в 8,5 млрд долларов. Об этом сообщат Deutsche Welle.
Пакет включает шесть пусковых установок, радиолокационные станции, системы наведения и ракеты, сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности(DSCA) - подразделение Пентагона, занимающееся военным сотрудничеством и продажей вооружений иностранным государствам.
Поскольку на вооружении Дании нет комплексов Patriot, они будут закуплены напрямую у американских производителей. По данным Госдепартамента, Копенгаген намерен использовать полученные комплексы для помощи Украине в деле отражения российской агрессии. Ранее аналогичные закупки осуществили Нидерланды, также передавшие часть вооружений Киеву для усиления его противовоздушной обороны.
Власти Украины неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot, чтобы прикрыть города от ударов российской авиации и ракет.