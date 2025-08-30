Украинский дипломат: война остановится только после уничтожения Кремля и мавзолея Ленина

Дипломат указал, что, по его версии, война закончится на кульминации эскалации. «Какой будет признак готовности к остановке войны? Я вам скажу, и я не шучу: это разрушение Кремля – Кремлевской стены и мавзолея Ленина в Москве. Не жертвы людей, а именно разрушение этого символа. Это будет свидетельствовать, что у нас есть средства достичь таких же целей, как русские массированными атаками. У нас пока нет атак ракетами на Москву. Если будет такая атака комбинированная, и если мы покажем всему миру вместе, что это возможно…» – подчеркнул Чалый.