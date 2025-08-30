Украинский дипломат: война остановится только после уничтожения Кремля и мавзолея Ленина
Украинский дипломат Валерий Чалый заявил, что война завершится на пике эскалации, а символическим финалом станет разрушение Кремля — как доказательство уязвимости Москвы и неизбежного поражения Путина и России.
«Владимир Путин остановится тогда, если мы все вместе покажем, что в следующем году у него нет никаких шансов и он рискует проиграть даже у себя дома», – заявил в эфире телеканала Espreso TV дипломат, руководитель Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.
Дипломат указал, что, по его версии, война закончится на кульминации эскалации. «Какой будет признак готовности к остановке войны? Я вам скажу, и я не шучу: это разрушение Кремля – Кремлевской стены и мавзолея Ленина в Москве. Не жертвы людей, а именно разрушение этого символа. Это будет свидетельствовать, что у нас есть средства достичь таких же целей, как русские массированными атаками. У нас пока нет атак ракетами на Москву. Если будет такая атака комбинированная, и если мы покажем всему миру вместе, что это возможно…» – подчеркнул Чалый.
По его мнению, это запустило бы все необходимые процессы, так как доказало бы тем, кто находится в Москве, что и они находятся под угрозой. Он добавил, что Западу не стоит опасаться ядерного ответа РФ, поскольку, по его словам, соответствующие угрозы Москвы являются абсолютным враньем. «Россия старается с помощью информационных технологий всех убедить, что она еще способна победить. Глупости. Российская Федерация не применит и не сможет применить ядерное оружие, потому что знает, какие последствия это создаст для них самих», – добавил Чалый.
Он продолжил, сказав, что Россия проиграет, и Путину придется уйти с поста. Чалый добавил, что невозможно предсказать, что произойдет в стране после окончания войны, однако он считает, что государство расколется, ведь уже сейчас видно, что руководителей компаний убивают, деньги отбирают, и идет массовый передел собственности между пятью-шестью семьями.