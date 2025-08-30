Пожар на кухне: мужчину и собаку спасли из горящей квартиры в Риге

В 16.21 в ГПСС поступила информация о том, что в реке Лиелупе в Валгундской волости Елгавского края опрокинулась лодка. Спасатели обнаружили в воде рядом с лодкой человека, которого доставили на берег и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. На мужчине был спасательный жилет, что позволило ему продержаться над водой до прибытия спасателей.