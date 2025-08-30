Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:19
Пожар на кухне: мужчину и собаку спасли из горящей квартиры в Риге
Вчера вечером пожарные спасли мужчину и собаку из горящей квартиры на улице Велдрес в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 4.31 пожарные выехали на улицу Велдрес в Риге, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня площадью 10 квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры одного человека и собаку. Работы на месте происшествия закончились в 6.49.
В 16.21 в ГПСС поступила информация о том, что в реке Лиелупе в Валгундской волости Елгавского края опрокинулась лодка. Спасатели обнаружили в воде рядом с лодкой человека, которого доставили на берег и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. На мужчине был спасательный жилет, что позволило ему продержаться над водой до прибытия спасателей.
За сутки в ГПС поступило 47 звонков - шесть на пожаротушение, 26 на спасательные работы, а 15 вызовов были ложными.