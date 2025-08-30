Возле Кекавы водитель ехал по встречке скоростного шоссе. "Покушение на убийство" или жертва бездействия?

Кекавская муниципальная полиция сообщает: «На объездной дороге Кекавы зафиксирован водитель Volvo, который ехал в противоположном направлении по скоростному шоссе! Такие маневры угрожают не только самому водителю, но и всем остальным участникам движения. В таких ситуациях никогда не продолжайте ехать! Остановитесь в безопасном месте и свяжитесь с полицией – это может спасти жизнь!