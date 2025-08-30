Возле Кекавы водитель ехал по встречке скоростного шоссе. "Покушение на убийство" или жертва бездействия?
фото: Скриншот видео
Такие маневры угрожают не только самому водителю, но и всем остальным участникам движения.
Аварии и происшествия

Возле Кекавы водитель ехал по встречке скоростного шоссе. "Покушение на убийство" или жертва бездействия?

Отдел новостей

Jauns.lv

На объездной дороге Кекавы водитель Volvo ехал по встречной полосе скоростного шоссе, вызвав волну возмущения и тревоги. Полиция усиливает контроль и призывает к осторожности и сотрудничеству.

Кекавская муниципальная полиция сообщает: «На объездной дороге Кекавы зафиксирован водитель Volvo, который ехал в противоположном направлении по скоростному шоссе! Такие маневры угрожают не только самому водителю, но и всем остальным участникам движения. В таких ситуациях никогда не продолжайте ехать! Остановитесь в безопасном месте и свяжитесь с полицией – это может спасти жизнь!

Чтобы выявлять и наказывать безрассудных водителей, муниципальная полиция начала сотрудничество с обслуживающей объездную дорогу компанией Infra O&M, которая содержит современную сеть видеонаблюдения на объездной. Это сотрудничество позволяет нам оперативно реагировать и привлекать к ответственности лихачей. Это очень хорошая модель сотрудничества, когда государственное учреждение взаимодействует с частной компанией в выполнении функции обеспечения общественного порядка».

Видео, снятое полицейскими, в интернете собрало почти полторы сотни комментариев. Вот некоторые из них:

  • «Эта дорога сделана так, что обычный человек без навигатора не может не заблудиться. Полиции: прежде чем кого-то наказывать, оцените, не вызвана ли ситуация ошибкой проектировщика и обслуживающего, а водитель лишь жертва их бездействия – может глупая, недогадливая, но все равно жертва».
  • «У такого му**ка надо навсегда отобрать права».
  • «Ну ладно, видишь, что заехал не туда, но ведь можно было развернуться или остановиться, не создавая опасной ситуации на дороге, пока была возможность, а нет – человек продолжает ехать, вот этого я не понимаю».
  • «Покушение на убийство с заранее обдуманным умыслом. Статья 116: от 5 до 20 лет тюрьмы».
  • «Когда приезжают в отпуск из UK».

Темы

VolvoПолицияКекава Муниципальная полицияКекавский край

Другие сейчас читают