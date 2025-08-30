Возле Кекавы водитель ехал по встречке скоростного шоссе. "Покушение на убийство" или жертва бездействия?
На объездной дороге Кекавы водитель Volvo ехал по встречной полосе скоростного шоссе, вызвав волну возмущения и тревоги. Полиция усиливает контроль и призывает к осторожности и сотрудничеству.
Кекавская муниципальная полиция сообщает: «На объездной дороге Кекавы зафиксирован водитель Volvo, который ехал в противоположном направлении по скоростному шоссе! Такие маневры угрожают не только самому водителю, но и всем остальным участникам движения. В таких ситуациях никогда не продолжайте ехать! Остановитесь в безопасном месте и свяжитесь с полицией – это может спасти жизнь!
Чтобы выявлять и наказывать безрассудных водителей, муниципальная полиция начала сотрудничество с обслуживающей объездную дорогу компанией Infra O&M, которая содержит современную сеть видеонаблюдения на объездной. Это сотрудничество позволяет нам оперативно реагировать и привлекать к ответственности лихачей. Это очень хорошая модель сотрудничества, когда государственное учреждение взаимодействует с частной компанией в выполнении функции обеспечения общественного порядка».
Видео, снятое полицейскими, в интернете собрало почти полторы сотни комментариев. Вот некоторые из них:
- «Эта дорога сделана так, что обычный человек без навигатора не может не заблудиться. Полиции: прежде чем кого-то наказывать, оцените, не вызвана ли ситуация ошибкой проектировщика и обслуживающего, а водитель лишь жертва их бездействия – может глупая, недогадливая, но все равно жертва».
- «У такого му**ка надо навсегда отобрать права».
- «Ну ладно, видишь, что заехал не туда, но ведь можно было развернуться или остановиться, не создавая опасной ситуации на дороге, пока была возможность, а нет – человек продолжает ехать, вот этого я не понимаю».
- «Покушение на убийство с заранее обдуманным умыслом. Статья 116: от 5 до 20 лет тюрьмы».
- «Когда приезжают в отпуск из UK».