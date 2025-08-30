На полицию надейся, но сам не плошай: после 1 сентября безопасность детей в приоритете

С началом нового учебного года Государственная полиция по мере возможностей весь сентябрь будет заботиться о безопасности возле учебных заведений – как контролируя дорожное движение, так и следя за тем, чтобы ежедневный путь детей в школу и обратно был безопасным. Сотрудники полиции будут находиться возле школ и обращать внимание как на культуру вождения и соблюдение скорости водителями, так и на поведение пешеходов на дороге.