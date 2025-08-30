На полицию надейся, но сам не плошай: после 1 сентября безопасность детей в приоритете
В сентябре Государственная полиция усилит контроль возле школ, чтобы обеспечить безопасность детей на пути в учебные заведения. Родителей призывают обсудить с детьми правила дорожного движения и личной безопасности.
С началом нового учебного года Государственная полиция по мере возможностей весь сентябрь будет заботиться о безопасности возле учебных заведений – как контролируя дорожное движение, так и следя за тем, чтобы ежедневный путь детей в школу и обратно был безопасным. Сотрудники полиции будут находиться возле школ и обращать внимание как на культуру вождения и соблюдение скорости водителями, так и на поведение пешеходов на дороге.
Также полиция призывает родителей обсудить с детьми различные вопросы, связанные с дорожным движением и личной безопасностью, чтобы дети могли чувствовать себя защищенными и без лишних тревог начать учебный процесс.
После летних каникул, когда дети возвращаются в школу, движение в городах становится более интенсивным, и каждому участнику дорожного движения следует помнить, что в первые недели сентября необходимо быть особенно внимательными и привыкать к новому дневному ритму и транспортному потоку.
Именно в это время важно быть вдвое осторожнее, чтобы защитить как себя, так и других от несчастных случаев. Водителям обязательно нужно снижать скорость вблизи учебных заведений, подчеркивает полиция.
Кроме того, если ребенок едет в школу или на тренировку на велосипеде либо самокате, необходимо позаботиться и о безопасности транспортного средства. Его нельзя оставлять без присмотра – нужно пристегнуть с помощью замка. Также важно напомнить своим детям о сохранности других вещей – желательно не оставлять их без внимания, особенно ценные предметы, такие как кошелек и телефон.