ФОТО: какие цены на цветы на Центральном рынке перед 1 сентября

Уже в понедельник, 1 сентября, тысячи детей вернутся в школы, начиная новый 2025/2026 учебный год. В этот день общественный транспорт в Риге будет бесплатным. 1 сентября во многих местах пройдут торжественные школьные мероприятия – самоуправление призывает планировать передвижение заранее и использовать общественный транспорт.