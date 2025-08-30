Рижский центральный рынок перед Днем знаний: сколько стоят цветы.
ФОТО: какие цены на цветы на Центральном рынке перед 1 сентября
В преддверии 1 сентября Рижский Центральный рынок превращается в настоящее море цветов – прилавки наполнены гладиолусами, георгинами, астрами, подсолнечниками и разнообразными готовыми букетами. Ассортимент яркий и разнообразный. Смотрим цены!
Маленькие, легкие и красочные букеты стоят 5 €, а средние, пышные букеты, где сочетаются георгины, герберы и хризантемы, доступны за 10 €.
Отдельные цветы и букетики:
- Георгины – от 3,50 € за стебель.
- Букетики астр – от 3,50 € до 7 €, в зависимости от размера и окраски.
- Гладиолусы – от 1 € до 2,50 € за стебель.
- Подсолнечники, один из классических символов Дня знаний, – 2 € за стебель.
- Хризантемы – от 1,30 € до 1,50 € в горшочках.
- Гвоздики разных цветов – всего 0,80 € за стебель.
Уже в понедельник, 1 сентября, тысячи детей вернутся в школы, начиная новый 2025/2026 учебный год. В этот день общественный транспорт в Риге будет бесплатным. 1 сентября во многих местах пройдут торжественные школьные мероприятия – самоуправление призывает планировать передвижение заранее и использовать общественный транспорт.