В субботу в Латвии местами потеплеет до +28

Днем небо будет облачным, но местами выглянет солнце, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На юге страны местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный слабый до умеренного, к середине дня ослабеет до легкого. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, в юго-восточных районах будет еще теплее - там до +23…+28 градусов.

В Риге облачно, во второй половине дня небо местами прояснится. Существенных осадков не ожидается, преобладает слабый западный ветер. Максимальная температура воздуха +20…+21°.

