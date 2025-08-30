"Мамонт" не проник в Латвию! Из России пытались тайком ввезти 100 ящиков водки, но пограничники были бдительны

На основании результатов анализа рисков груз был подвергнут углублённой физической проверке. В её ходе таможенники обнаружили в грузовом отсеке недекларированный и неуказанный в документах товар — водку "Мамонт" в бутылках по 0,5 литра. В результате проверки было изъято 100 картонных коробок с 600 бутылками алкоголя.