"Мамонт" не проник в Латвию! Из России пытались тайком ввезти 100 ящиков водки, но пограничники были бдительны
Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID), проводя контроль на границе Латвии с Россией, предотвратили ввоз в страну подсанкционной продукции — алкогольных напитков. В Европейский союз пытались незаконно ввезти 300 литров водки без декларирования.
17 августа этого года в таможенный контрольный пункт в Терехово въехало транспортное средство с грузом различных товаров, на который была заявлена транзитная процедура.
На основании результатов анализа рисков груз был подвергнут углублённой физической проверке. В её ходе таможенники обнаружили в грузовом отсеке недекларированный и неуказанный в документах товар — водку "Мамонт" в бутылках по 0,5 литра. В результате проверки было изъято 100 картонных коробок с 600 бутылками алкоголя.
Согласно регламенту ЕС о санкциях против России, ввоз в Европейский союз товаров, приносящих России значительные доходы и позволяющих финансировать действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине, запрещён. В перечень таких товаров, указанных в приложении XXI регламента, входят крепкие алкогольные напитки, ликёры и другие спиртные изделия.
Поскольку в ходе проверки были выявлены признаки уголовного преступления, материалы дела переданы в Налоговую и таможенную полицию VID. Возбужден уголовный процесс по статье 84 Уголовного закона за нарушение санкций, установленных международными организациями и Латвийской Республикой.