Налог на чаевые и лицензия на алкоголь: на что готовы латвийские торговцы ради снижения НДС в сфере общепита

Первым источником пополнения бюджета могли бы стать налоги с зарплат — а их в ближайшее время планируется поднять в целом ряде профессий отрасли, сообщает LSM+. «Мы имеем точную информацию о том, сколько получает, скажем, повар или официант в Риге и в регионах, и готовы этой информацией делиться со службой госдоходов — скажем, четыре раза в год. Эта информация могла бы помочь службе госдоходов мониторить ситуацию в отрасли. Согласно нашей финансовой модели, госбюджет в этом случае мог бы дополнительно получить от 25 до 40 миллионов».