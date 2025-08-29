Налог на чаевые и лицензия на алкоголь: на что готовы латвийские торговцы ради снижения НДС в сфере общепита
Политики обсуждают снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере общественного питания, что может сократить теневую экономику и помочь в развитии отрасли. При этом государство опасается потерь бюджета, но предприниматели предлагают свои решения, как компенсировать эти убытки.
«У нас прошли очень хорошие встречи с министром экономики, госсекретарём и другими ответственными лицами. Мы обсуждали проблему, как компенсировать потери бюджета в случае снижения НДС. У нас на этот счет есть три предложения», — говорит президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
Первым источником пополнения бюджета могли бы стать налоги с зарплат — а их в ближайшее время планируется поднять в целом ряде профессий отрасли, сообщает LSM+. «Мы имеем точную информацию о том, сколько получает, скажем, повар или официант в Риге и в регионах, и готовы этой информацией делиться со службой госдоходов — скажем, четыре раза в год. Эта информация могла бы помочь службе госдоходов мониторить ситуацию в отрасли. Согласно нашей финансовой модели, госбюджет в этом случае мог бы дополнительно получить от 25 до 40 миллионов».
Второй инструмент пополнения бюджета — цифровые чаевые. «Уже сейчас в некоторых ресторанах появилась возможность оставлять официанту чаевые не в коробочке, а на терминале, оплачивая заказ картой. Часть подоходного налога с этих чаевых могла бы уходить в госказну. По нашим расчетам, это еще полтора миллиона».
И, наконец, третий инструмент, который, по словам Ензиса, идет в комплексе с новыми мерами по ограничению торговли алкоголем. «У нас есть предложение о том, как увеличить доходы в госказну с лицензий на торговлю алкоголем. Там доход в госказну мог бы составить 4,5 миллионов».