Люди скорбят - c поля исчез "центр пейзажа и ориентир", любимый жителями
В Баускском крае, в волости Ислицес, из сельского пейзажа исчез «тихий хранитель», как его называл фотограф Янис Палюлис. Его снимки, сделанные на протяжении более чем 15 лет и запечатлевшие уже утраченную красоту, собрали в соцсети Facebook тысячи отметок «нравится».
«Вчера была срублена ель, которая бесчисленные годы росла посреди поля как центр пейзажа и тихий хранитель. Это была ель, которую знали все — как дорожный знак, как надежный ориентир и как место, всегда придававшее полю особый характер.
Ель за свою жизнь пережила бесчисленные зимы и лета, бури и затишья. Она была тихим свидетелем перемен — и в природе, и в людях. Теперь она ушла на покой, но останется в воспоминаниях, фотографиях и наших историях. Спасибо тебе за годы, когда ты дарила красоту и присутствие. Я сделал фотоподборку этой исчезнувшей красоты, которая создавалась более 15 лет», — написал фотограф.
В разговоре с порталом Jauns.lv Янис рассказал, что ель находилась в Баускском крае, в волости Ислицес, недалеко от Саулайне. Причиной вырубки стало освобождение сельскохозяйственной земли, так как дерево мешало обработке. Ель была абсолютно здорова.
В комментариях люди тоже выражали печаль по поводу вырубки ели:
- «Спасибо за прекрасные фото-воспоминания… Грустно… Природа человека жестока. Очень часто, когда вижу очередные срубленные деревья в городе или деревне, у меня возникают вопросы… Неужели так мешали? Неужели так нужно было? Почему?»
- «Спасибо за замечательную, хоть и грустную историю! Ель на ваших великолепных снимках уже приучила нас к своему существованию и изменчивости. Молнии и бури её щадили, а венец творения — человек — срубил…»
- «Безмерно красиво и печально…»