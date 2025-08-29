Люди скорбят - c поля исчез "центр пейзажа и ориентир", любимый жителями

Ель за свою жизнь пережила бесчисленные зимы и лета, бури и затишья. Она была тихим свидетелем перемен — и в природе, и в людях. Теперь она ушла на покой, но останется в воспоминаниях, фотографиях и наших историях. Спасибо тебе за годы, когда ты дарила красоту и присутствие. Я сделал фотоподборку этой исчезнувшей красоты, которая создавалась более 15 лет», — написал фотограф.