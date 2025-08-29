Рига готовит рекорд Гиннеса: из 500 футболок сошьют самую большую баскетбольную майку в мире

«Совсем недавно я встретился с Bourzma на одном мероприятии, где впервые услышал их идею создать крупнейшую баскетбольную майку в мире. Я искренне рад, что в Риге молодёжь берёт на себя такие инициативы. Установление рекорда Гиннеса станет отличной возможностью показать Ригу на международной арене, и нам определённо нужны такие смелые идеи. Город всегда будет готов поддерживать молодёжь и их творческие проекты. И, конечно, радует, что Bourzma думает о дружелюбных к окружающей среде решениях», — подчеркнул мэр Риги Виестурс Клейнбергс.