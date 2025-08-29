Рига готовит рекорд Гиннеса: из 500 футболок сошьют самую большую баскетбольную майку в мире
При поддержке Рижской думы платформа устойчивой моды Bourzma на этой неделе начинает акцию, цель которой — установить рекорд Гиннеса, сшив самую большую баскетбольную майку в мире. Огромная майка создается из переработанной спортивной одежды, в нее планируется включить около 500 баскетбольных футболок.
«Совсем недавно я встретился с Bourzma на одном мероприятии, где впервые услышал их идею создать крупнейшую баскетбольную майку в мире. Я искренне рад, что в Риге молодёжь берёт на себя такие инициативы. Установление рекорда Гиннеса станет отличной возможностью показать Ригу на международной арене, и нам определённо нужны такие смелые идеи. Город всегда будет готов поддерживать молодёжь и их творческие проекты. И, конечно, радует, что Bourzma думает о дружелюбных к окружающей среде решениях», — подчеркнул мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Идея возникла у команды Bourzma, которая ежедневно реализует проекты, популяризируя апсайклинг и повторное использование текстиля. Баскетбольная майка выбрана не случайно — она символизирует важную для Латвии спортивную культуру и создаётся в период проведения в Риге чемпионата EuroBasket 2025. Необходимые для рекорда футболки поступают от партнёров VEF Rīga и местных баскетболистов. Над созданием рекордной майки работают пять дизайнеров сообщества Bourzma, специализирующиеся на устойчивой моде и дизайне.
«Рекорд Гиннеса — это отличный способ завершить наше насыщенное лето ярким и запоминающимся акцентом. Я благодарен Рижской думе, нашим партнёрам и особенно талантливым дизайнерам устойчивой моды, а также своему брату Габриэлу, чья идея вдохновила этот масштабный проект», — отметил руководитель Bourzma Патрик Киркилс.
Презентация майки состоится 2 сентября в 12:30 у памятника Свободы. На мероприятие приглашаются все желающие, чтобы своими глазами увидеть рекордно большую майку.
Цель акции — не только рекорд, но и привлечение внимания к экологическим проблемам текстильной индустрии. Организаторы призывают задуматься о том, как в повседневной жизни давать «вторую жизнь» уже существующей одежде, вдохновляя креативными примерами.