В субботу снова будет тепло: местами - до +27
В ночь на субботу в Латвии сохранится облачная погода с дождями в отдельных районах, днем местами выглянет солнце, воздух прогреется до +27 градусов, а в Риге — до +22.
Ночью будет облачная погода, на востоке страны местами прояснения. В первой половине ночи в западных и центральных районах пройдут дожди. Будет преобладать слабый юго-западный и западный ветер, минимальная температура воздуха составит +14…+18°.
В Риге ночью переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, воздух остынет до +15…+16°.
Днём облачно, но местами выглянет солнце. После полудня в южных районах страны возможны кратковременные дожди. Ветер сохранится слабым. Температура воздуха повысится до +18…+23°, в восточных районах будет ещё теплее — +24…+27°.
В Риге днём облачно, после полудня временами возможны прояснения. Существенных осадков не прогнозируется, ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит +20…+22°.