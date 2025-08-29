Техногигант Microsoft уволил сотрудников за агрессивную поддержку Палестины

Протестная группа No Azure for Apartheid, активная в течение всего года, подтвердила увольнения и назвала имена сотрудников: Анна Хаттл, Рики Фамели, Нисрин Джарадат и Джулиус Шан. Хаттл и Фамели были арестованы во время оккупации офиса; Джарадат и Шан также были уволены за участие в протестах. Протестующие требовали, чтобы Microsoft разорвала связи с Израилем и выплатила репарации палестинцам. Группа обвиняет Microsoft в помощи израильским военным - предоставлении технологии, включая Azure, которые якобы используются для массового наблюдения за палестинцами. «Мы здесь, потому что Microsoft предоставляет Израилю инструменты для геноцида, вводя в заблуждение своих сотрудников», — заявляла Хаттл.