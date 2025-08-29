Техногигант Microsoft уволил сотрудников за агрессивную поддержку Палестины
Microsoft уволила четырех сотрудников после протестов против ее предполагаемой поддержки Израиля в конфликте в Газе.
Microsoft уволила четырех сотрудников, которые протестовали на территории компании против её предполагаемой поддержки Израиля на фоне конфликта в Газе. Двое из них участвовали в сидячей забастовке в офисе президента Microsoft Брэда Смита, что привело к семи арестам.
Протестная группа No Azure for Apartheid, активная в течение всего года, подтвердила увольнения и назвала имена сотрудников: Анна Хаттл, Рики Фамели, Нисрин Джарадат и Джулиус Шан. Хаттл и Фамели были арестованы во время оккупации офиса; Джарадат и Шан также были уволены за участие в протестах. Протестующие требовали, чтобы Microsoft разорвала связи с Израилем и выплатила репарации палестинцам. Группа обвиняет Microsoft в помощи израильским военным - предоставлении технологии, включая Azure, которые якобы используются для массового наблюдения за палестинцами. «Мы здесь, потому что Microsoft предоставляет Израилю инструменты для геноцида, вводя в заблуждение своих сотрудников», — заявляла Хаттл.
Протесты в 2025 году включали срывы выступлений руководителей и организацию лагерей у штаб-квартиры Microsoft в Редмонде. Один из протестов сопровождался обливаньем красной краской вывески Microsoft, что привело к 18 арестам. Недавняя сидячая забастовка в офисе Смита транслировалась в прямом эфире на Twitch, пока полиция задерживала протестующих.
В Microsoft сочли подобное поведение сотрудников неприемлемым и противоречащим основным положениям корпоративной этики. «Демонстрации на рабочих местах вызвали серьезные опасения по поводу безопасности», — заявили в компании. В протестной группе No Azure for Apartheid уточнили, что руководство корпорации уведомило забастовщиков об увольнении через голосовое сообщение в мессенджере.
Microsoft продолжает балансировать между свободой высказываний сотрудников, корпоративной политикой и этическими обязанностями на фоне усиливающегося внимания к своей геополитической роли.