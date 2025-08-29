Эдгар Таварс: Браже не место в правительстве Латвии
Депутат Сейма Эдгар Таварс ("Объединенный список") в социальной сети X резко раскритиковал министра иностранных дел Байбу Браже, поставив под сомнение ее соответствие должности после встречи с министром иностранных дел Палестины.
Эдгар Таварс указал, что «в то время как США однозначно стоят на стороне Израиля, министр иностранных дел Латвии улыбается и официально жмет руку министру иностранных дел Палестины — голоса территории, поддерживаемой Россией». Политик считает, что такие действия выглядят гротескно, особенно когда речь идет о войне в Украине и общении с «тихим союзником Москвы».
«Это не дипломатия, это не защита интересов Латвии, это предательство ценностей», — написал Таварс.
Он также выразил недоумение, почему для такой встречи не была делегирована должностная особа более низкого уровня, что, по его мнению, подтвердило бы твердую внешнеполитическую позицию Латвии, не возлагая при этом на высшее руководство политическую ответственность.
