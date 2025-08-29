Эдгар Таварс указал, что «в то время как США однозначно стоят на стороне Израиля, министр иностранных дел Латвии улыбается и официально жмет руку министру иностранных дел Палестины — голоса территории, поддерживаемой Россией». Политик считает, что такие действия выглядят гротескно, особенно когда речь идет о войне в Украине и общении с «тихим союзником Москвы».