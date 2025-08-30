Мы догадывались: только в одной стране ЕС дела со стоматологической помощью обстоят хуже, чем в Латвии

Наиболее значительные различия зафиксированы в Румынии, где 43,5% людей, находящихся в зоне риска бедности, сообщили о неудовлетворенной потребности в стоматологической помощи, тогда как среди тех, кто не в зоне риска, этот показатель составил 12,6% — разрыв 30,9 процентного пункта. В Греции аналогичный разрыв достиг 30,1 п.п. (52,8% против 22,7%). Большая разница наблюдается также в Латвии (24,5 п.п.) и Португалии (20,5 п.п.).