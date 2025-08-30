Мы догадывались: только в одной стране ЕС дела со стоматологической помощью обстоят хуже, чем в Латвии
В 2024 году 6,3% жителей ЕС в возрасте от 16 лет и старше, которым была необходима стоматологическая помощь, сообщили, что не смогли ее получить по финансовым причинам, из-за длинных очередей или удаленности стоматологических учреждений.
Как сообщает Eurostat, среди стран ЕС наибольшая доля людей с неудовлетворенными потребностями в стоматологической помощи зафиксирована в Греции (27,1%), Латвии (16,5%) и Румынии (16,2%). Наименьшие показатели отмечены на Мальте (0,4%), в Германии (0,9%) и Хорватии (1,1%).
Данные показывают, что среди людей, находящихся в зоне риска бедности, доля тех, кто сообщил о неудовлетворенной потребности в стоматологической помощи в 2024 году, составила 13,7%, тогда как среди тех, кто не находится в зоне риска бедности, — 5,1%. Подобная тенденция отмечалась во всех странах ЕС.
Наиболее значительные различия зафиксированы в Румынии, где 43,5% людей, находящихся в зоне риска бедности, сообщили о неудовлетворенной потребности в стоматологической помощи, тогда как среди тех, кто не в зоне риска, этот показатель составил 12,6% — разрыв 30,9 процентного пункта. В Греции аналогичный разрыв достиг 30,1 п.п. (52,8% против 22,7%). Большая разница наблюдается также в Латвии (24,5 п.п.) и Португалии (20,5 п.п.).
В противоположность этому, наименьшие различия зафиксированы в Германии (1,3 п.п.), на Мальте (1,5 п.п.) и в Польше (1,7 п.п.).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что услуги стоматолога в Латвии неадекватно дороги по сравнению с доходами населения.