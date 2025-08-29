Полицию Лиепаи обвинили в прикрытии наркосети, но Бюро внутренней безопасности не стало расследовать это дело

Бывший парламентарий также опубликовал само заявление, адресованное Бюро внутренней безопасности, премьер-министру Эвике Силине и парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В нем он указывает, что в момент съемки видео у полицейского, возможно, находилось огнестрельное оружие, а также высказывает подозрения, что полиция Лиепаи прикрывает распространение наркотиков, которое якобы организуется через боксерские спортивные круги.