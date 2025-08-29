Полицию Лиепаи обвинили в прикрытии наркосети, но Бюро внутренней безопасности не стало расследовать это дело
Бюро внутренней безопасности (IDB) не планирует начинать проверку в связи с опубликованным бывшим депутатом Сейма Алдисом Гобземсом в социальной сети Instagram видео, на котором якобы запечатлен сотрудник Государственной полиции, который в туалете через нос, возможно, употребляет наркотики.
По институциональной подведомственности IDB перенаправило заявление в Государственную полицию, чтобы та оценила возможные противоправные действия упомянутого сотрудника, сообщает портал Liepajniekiem.lv. Более подробные комментарии относительно данного заявления бюро дать не может, отметила представитель IDB Санта Лиепиня.
Бывший парламентарий также опубликовал само заявление, адресованное Бюро внутренней безопасности, премьер-министру Эвике Силине и парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В нем он указывает, что в момент съемки видео у полицейского, возможно, находилось огнестрельное оружие, а также высказывает подозрения, что полиция Лиепаи прикрывает распространение наркотиков, которое якобы организуется через боксерские спортивные круги.