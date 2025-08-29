Проведенное в ЕС исследование показало, что многие жители Латвии не могут себе позволить нормальной еды
В 2024 году 8,5% населения ЕС не могли позволить себе еду с мясом, рыбой или вегетарианским эквивалентом каждый второй день, что на 1,0 процентный пункт меньше, чем в 2023 году (9,5%).
Как сообщает Eurostat, доля таких людей была выше среди находящихся в зоне риска бедности — 19,4%, тогда как среди тех, кто не находится в зоне риска бедности, — 6,4%.
На национальном уровне наибольшая доля людей, находящихся в зоне риска бедности и не имеющих возможности регулярно питаться нормальным образом, зафиксирована в Словакии (39,8%), Болгарии (37,7%) и Венгрии (37,3%). Наименьшие показатели отмечены на Кипре (3,5%), в Ирландии и Португалии (по 5,1%).
В Латвии процент плохо питающегося населения довольно высок - 7,7%. Среди бедняков таких людей насчитали у нас 18%.
Интересно, что хуже, чем в Латвии питаются люди в таких богатых странах как Франция и Германия. Хуже с питанием обстоят дела и в Литве. Зато Эстония Латвию обходит.
"Возможность позволить себе еду с мясом, рыбой или вегетарианским эквивалентом через день относится к показателям, которые учитываются на уровне домохозяйств при расчете уровня серьезной материальной и социальной депривации", - поясняет Eurostat.
