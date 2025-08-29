Традиционные СМИ теряют позиции: в Латвии на подъеме видеоплатформы и соцсети

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что именно цифровые СМИ являются той медиа-группой, которая создает наибольшую конкуренцию как радио, так и телевидению. На глобальные платформы обмена видеофайлами (YouTube и др.) закачиваются и свободно распространяются по всему миру любые сюжеты и заявления, в том числе и с запрещенных в Латвии телеканалов. Возможно, это одна из причин, по которой в 2025 году Латвия была на первом месте в Евросоюзе по удельному весу жителей (9,6%), указавших в качестве важнейшего источника информации видеоплатформы.