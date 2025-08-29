Искусство требует слишком много жертв: из латвийских музеев разбегаются сотрудники
Мара Лаце руководит художественным музеем с 2001 года.
Искусство требует слишком много жертв: из латвийских музеев разбегаются сотрудники

LETA / Otkrito.lv

Заработная плата сотрудников Латвийского национального художественного музея критически низкая, заявила директор музея Мара Лацe в интервью передаче TV3 «900 sekundes».

По словам Лацe, не проходит и недели, чтобы она не получала заявление об увольнении от какого-либо сотрудника. 

«Мы настолько сильно отстаем от средней зарплаты по стране, что это уже немного неприлично», — отметила она.

Этот вопрос обсуждает с политиками, однако у директора музея складывается впечатление, что его понимает и прислушивается только Министерство культуры, тогда как в более широком политическом спектре отклика нет. 

«У всех ощущение, что культура — это лишь блестящая брошь на лацкане. Но это не так. Культура создает своего рода сценический фон для всех аспектов нашей жизни», — подчеркнула Лацe.

По ее мнению, финансирование музея в целом недостаточно. Также трудно содержать многочисленные здания музея. По её словам, сейчас учреждение спасает высокая посещаемость.

Кроме того, Лацe сообщила, что в следующем году у музея может быть сокращено базовое финансирование. Насколько именно — она пока не знает.

