В Риге пройдет пикет против перехода на обучение только на латышском языке

По мнению ЛАШОР, отдельное образование по интересам вне уроков не может заменить обучение на родном языке. При этом ассоциация считает обоснованным требование к государству об обеспечении образования на русском языке за деньги русскоговорящих налогоплательщиков, усматривая в этом способ "обновления принципов образования национальных меньшинств, которые осуществлялись в Латвии в 20-е и 30-е годы ХХ столетия".