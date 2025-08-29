Сегодня местами потеплеет до +26 градусов

Сегодня днем в небе сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня на западе страны сменится южным. Станет теплее, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +21...+26 градусов.