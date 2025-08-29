В Латвии
Сегодня 09:08
Сегодня местами потеплеет до +26 градусов
В конце рабочей недели потеплеет, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня днем в небе сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня на западе страны сменится южным. Станет теплее, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +21...+26 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существует невысокая вероятность дождя. Ветер - восточный от слабого до умеренного, вечером - южный. Температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов.