Стоит и смотрит: почему Ленин до сих пор не покинул Екабпилс
На территории принадлежащего депутату Екабпилсской краевого думы Айгару Нитишу предприятия Ošukalns уже долгое время стоит внушительных размеров памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину. Как так вышло?
О гранитном памятнике на территории Ošukalns сообщил житель по имени Юрис, который выразил обеспокоенность тем, что таким образом прославляется оккупационный режим и коммунистический вождь Ленин.
Телепередача «Bez Tabu» связалась с председателем правления предприятия и депутатом Екабпилсской краевой думы Айгаром Нитишем. Когда его спросили, почему на территории Ošukalns находится памятник, он ответил, что «это история». Давным-давно, когда памятник был демонтирован, его установили на территории предприятия Lauktehnika, которое тогда являлось государственным предприятием. Затем предприятие Lauktehnika было приватизировано. После этого территория перешла одному владельцу, потом другому, а в итоге третьим владельцем стало предприятие Ošukalns, объяснил Нитиш.
В годы советской оккупации массивный памятник возвышался в центре Екабпилса. Айгар Нитиш подчеркнул, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и руководителя пролетарской революции Владимира Ленина.
«Были разные курьезные случаи. В своё время пытались его украсть. Потом пытались уговорить нас отдать его в другой город какому-то коллекционеру, но мы его храним у себя. Он был повреждён — пальцы были отпилены. В своё время пытались проверить, бронза это или что-то другое. Вот так он там и стоит», - объяснил депутат.