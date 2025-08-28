Стоит и смотрит: почему Ленин до сих пор не покинул Екабпилс

«Были разные курьезные случаи. В своё время пытались его украсть. Потом пытались уговорить нас отдать его в другой город какому-то коллекционеру, но мы его храним у себя. Он был повреждён — пальцы были отпилены. В своё время пытались проверить, бронза это или что-то другое. Вот так он там и стоит», - объяснил депутат.