ВИДЕО: Кариньш обогнал Tesla на велосипеде и стал звездой TikTok
фото: Скриншот видео
Даже в бытность премьером Кариньш, если позволяла погода, предпочитал ездить на работу именно на велосипеде.
На улицах Риги произошло комичное столкновение эпох и стилей передвижения: бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на велосипеде и водитель Tesla оказались в одном кадре. Интернет моментально сделал это событие вирусным.

Cбщество развеселил момент, когда бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попал в TikTok, неспешно крутя педали велосипеда под Вантовым мостом рядом с Рижским замком.

Видео опубликовал музыкант Андрис Микулис, снабдив его комментарием: «Тот момент, когда ты едешь на Tesla, а Кришьянис…»

@andrismikulismusic

Tas brīdis, kad brauc ar teslu, bet Krišjānis….

♬ Mission Impossible - Adam Clayton

Пользователи соцсетей не упустили возможность посмеяться, припомнив экс-премьеру злополучные «авиарейсы Кариньша»:

  • «Очень резкий переход — от частного самолета к велосипеду. Но костюм остается неизменным атрибутом. Планка держится!»
  • «Главное, чтобы не летал снова на частных рейсах».
  • «Где каска? Необдуманно!»
  • «Велосипедом сделал Теслу!»

А некоторые напоминают, что даже в бытность премьером Кариньш, если позволяла погода, предпочитал ездить на работу именно на велосипеде - от Кипсалы через Вантовый мост.

