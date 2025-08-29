Даже в бытность премьером Кариньш, если позволяла погода, предпочитал ездить на работу именно на велосипеде.
Сегодня 07:44
ВИДЕО: Кариньш обогнал Tesla на велосипеде и стал звездой TikTok
На улицах Риги произошло комичное столкновение эпох и стилей передвижения: бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на велосипеде и водитель Tesla оказались в одном кадре. Интернет моментально сделал это событие вирусным.
Cбщество развеселил момент, когда бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попал в TikTok, неспешно крутя педали велосипеда под Вантовым мостом рядом с Рижским замком.
Видео опубликовал музыкант Андрис Микулис, снабдив его комментарием: «Тот момент, когда ты едешь на Tesla, а Кришьянис…»
@andrismikulismusic
Tas brīdis, kad brauc ar teslu, bet Krišjānis….♬ Mission Impossible - Adam Clayton
Пользователи соцсетей не упустили возможность посмеяться, припомнив экс-премьеру злополучные «авиарейсы Кариньша»:
- «Очень резкий переход — от частного самолета к велосипеду. Но костюм остается неизменным атрибутом. Планка держится!»
- «Главное, чтобы не летал снова на частных рейсах».
- «Где каска? Необдуманно!»
- «Велосипедом сделал Теслу!»
А некоторые напоминают, что даже в бытность премьером Кариньш, если позволяла погода, предпочитал ездить на работу именно на велосипеде - от Кипсалы через Вантовый мост.