Латвийские врачи бьют тревогу: дети все чаще страдают от химических ожогов - как это происходит?

Врачи просят родителей во избежание таких ситуаций хранить химические вещества в местах, недоступных детям. И следить, чтобы они не добрались до «химии» при посещении гостей. Врачи отмечают: ребенок может открутить даже такие крышки, которые сделаны так, чтобы их было максимально сложно открыть. Классическая опасная ситуация — когда родители или родственники переливают химическое вещество, например, в бутылку из-под лимонада или воды.