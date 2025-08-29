Латвийские врачи бьют тревогу: дети все чаще страдают от химических ожогов - как это происходит?
Четверо детей с тяжелыми ожогами пищевода поступили этим летом в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) после случайного проглатывания химикатов. Врачи предупреждают: даже бытовые вещества могут стать смертельно опасными, если они доступны ребёнку.
«Троих из них можно лечить амбулаторно, то есть под наблюдением семейного врача. Но один ребенок очень серьезно пострадал от случайного употребления химического вещества», — говорит гастроэнтеролог, эндоскопист BKUS Илзе Бриука.
В больнице напоминают: дети познают мир не только на вид и на слух, но и на вкус. Одно из опасных для них веществ — уксусная эссенция, которая до сих пор есть у некоторых дома, сообщает LSM+.
«Другая группа химических веществ — это щелочи, с которыми мы сталкиваемся в составе многих чистящих средств, особенно концентрированных, например, предназначенных для прочистки труб. Если такое химическое вещество в достаточном количестве попадает в пищевод, то он, как трубчатый орган, состоящий из разных слоев, получает серьезные повреждения», — отмечает И. Бриука.
«Любая рана при заживлении образует рубцы. Пищевод, будучи трубчатым органом, начинает зарастать. Человек больше не может принимать жидкость и пищу через рот. Поэтому тяжелые химические ожоги пищевода приходится долго лечить, проводить сложные операции и манипуляции под общей анестезией, когда мы пытаемся сохранить пищевод, расширяя его с помощью специальных инструментов», — объясняет врач опасность таких инцидентов.
Она подчеркивает: последствия тяжелого химического ожога будут ощущаться всю жизнь. «Придется приходить к нам на повторные контрольные осмотры. Время от времени пищевод нужно будет расширять.
Места пищевода, поврежденные химией, в дальнейшем становятся зонами риска, где могут развиться злокачественные опухоли», — предупреждает гастроэнтеролог.
Врачи просят родителей во избежание таких ситуаций хранить химические вещества в местах, недоступных детям. И следить, чтобы они не добрались до «химии» при посещении гостей. Врачи отмечают: ребенок может открутить даже такие крышки, которые сделаны так, чтобы их было максимально сложно открыть. Классическая опасная ситуация — когда родители или родственники переливают химическое вещество, например, в бутылку из-под лимонада или воды.