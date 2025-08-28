Лето еще не прощается: в пятницу потеплеет до +26
В Латвии в пятницу будет теплый и в основном сухой день: ночью ожидается переменная облачность и до +15°, а днём воздух прогреется до +26°, в Риге — до +25°.
Ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Будет дуть слабый восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +10…+15°, только на морском побережье и западном побережье залива будет на несколько градусов теплее — +15…+17°.
В Риге ночью небо будет временами проясняться, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +14…+16°.
Днём облачность сохранится переменной, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается слабый до умеренного восточный ветер, который после полудня на западе страны изменит направление на южное. Погода станет теплее, максимальная температура воздуха будет в пределах +21…+26°.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Ветер будет слабым до умеренного восточного направления, вечером сменится на южный. Температура воздуха повысится до +23…+25°.