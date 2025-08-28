ФОТО: бизнес-леди Ирена Пулкинен приехала в Латвию поздравить друга с открытием бара
Предпринимательница Ирена Пулкинен рада, что вместе с несколькими латышами, живущими в Испании, ей удалось отпраздновать конец лета в Старой Риге, где опытный ресторатор Эдгар Бейтанс устроил торжественное открытие нового заведения Leffe Gastro Pub Abbey.
"В Латвии я всего три недели. Этим летом подольше задержалась в Испании, потом побывала у подруги в Италии, поездили по Сицилии. В Латвию получилось приехать как раз тогда, когда наступил холод, от которого я всегда стараюсь уберечься, — призналась Ирена журналу Kas Jauns. Уже к концу недели Пулкинен снова отправилась в путь — в Финляндию, где идет ремонт в сельском доме. — Потом еще на какое-то время вернусь в Латвию, а затем снова полечу в Испанию".
Первая вечеринка, на которую Ирена попала этим летом в Риге, оказалась открытие бара и ресторана, созданного Эдгаром Бейтанcом. По словам Пулкинен, знакомы они уже как минимум 40 лет. Бейтанc тоже много лет живет и в Латвии, и в Испании, где в окрестностях Марбельи недвижимость приобрели многие латыши.
Открытие Leffe Gastro Pub Abbey (август 2025)
15 августа прошла вечеринка-открытие Leffe Gastro Pub Abbey в Старой Риге.
"Атмосфера была замечательная, встретила много людей, которых годами не видела. Угощение — великолепное: устрицы и всякие другие деликатесы, напитки — эксклюзивные. На втором этаже находится ресторан, где мы тоже поужинали. Я выбрала веллингтон — он был просто превосходный! Интерьер очень красивый, обслуживание — на высшем уровне. А если еще и компания хорошая, то вечер получается идеальный", — с восторгом рассказала Ирена Пулкинен, высоко оценив новое заведение своего друга Эдгара Бейтанcа и его бизнес-партнера Андрея Кудравеца в Старой Риге.