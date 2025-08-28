Мэр Риги распорядился обеспечить с 3 сентября возможность доставки урожая зерновых в Рижский порт

"Я считаю, что решение департамента внешней среды и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновозы могли добираться до Рижского порта круглосуточно, чтобы не происходили задержки в доставке урожая", - пишет в Х мэр Риги. Он отметил, что обсудил ситуацию с представителями общества "Крестьянский Сейм".