Мэр Риги распорядился обеспечить с 3 сентября возможность доставки урожая зерновых в Рижский порт
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.
"Я считаю, что решение департамента внешней среды и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновозы могли добираться до Рижского порта круглосуточно, чтобы не происходили задержки в доставке урожая", - пишет в Х мэр Риги. Он отметил, что обсудил ситуацию с представителями общества "Крестьянский Сейм".
Как сообщалось, "Крестьянский сейм" раскритиковал решение Рижского самоуправления не разрешать сельскохозяйственному большегрузному транспорту с зерном и рапсом круглосуточно ездить в Рижский порт по определенным маршрутам.
Организация просила самоуправление разрешить круглосуточное движение большегрузного транспорта с зерном и рапсом в Рижский порт по определенным маршрутам в период сбора урожая с 22 июля по 1 ноября, но эта просьба была отклонена.
Рижская дума в этом году отказала зерновозам в проезде через центр города в связи с интенсивным ремонтом улиц.