Медиаорганизации резко возражают против планируемых Министерством культуры изменений в работе Фонда поддержки СМИ
Латвийская ассоциация вещателей (LRA), Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA) и Ассоциация региональных медиа Латвии (LRMA), объединяющие крупнейшие электронные СМИ и издателей прессы страны, выступили с категорическими возражениями против предложений Министерства культуры о внесении изменений в деятельность Фонда поддержки СМИ (MAF). Эти предложения были представлены 26 августа 2025 года на заседании Консультативного совета по медийной политике.
Организации указывают, что предложения подготовлены, игнорируя неоднократно высказанные возражения отрасли, и ставят под угрозу систему, выстроенную годами и до сих пор обеспечивавшую сбалансированную и разнообразную поддержку созданию общественно значимого контента.
Медиаорганизации предупреждают: запланированные реформы существенно сократят структурное разнообразие отрасли и ограничат возможности общества получать качественный и надёжный контент. Обоснование Министерства культуры о якобы повышении качества они считают несостоятельным, поскольку улучшить проекты можно и другими инструментами — уточнив критерии оценки, повысив требования и внимательнее рассматривая заявки. Предлагаемые же изменения не гарантируют рост качества, но создают риск разрушить существующий баланс.
Дополнительное беспокойство вызывает идея допустить к участию в программах Фонда поддержки СМИ предприятия с долей государственного капитала. Такая практика, по мнению организаций, исказит конкуренцию, создаст прямую угрозу устойчивости независимых СМИ и подорвёт саму основную цель фонда — укрепление независимой, разнообразной и доступной для общества информационной среды.
Организации призывают ответственных должностных лиц учесть аргументы отрасли и сохранить нынешнюю модель Фонда поддержки СМИ, которая годами доказала свою эффективность как сбалансированное и справедливое решение для развития независимых медиа и укрепления информационного пространства.