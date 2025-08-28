Медиаорганизации резко возражают против планируемых Министерством культуры изменений в работе Фонда поддержки СМИ

Медиаорганизации предупреждают: запланированные реформы существенно сократят структурное разнообразие отрасли и ограничат возможности общества получать качественный и надёжный контент. Обоснование Министерства культуры о якобы повышении качества они считают несостоятельным, поскольку улучшить проекты можно и другими инструментами — уточнив критерии оценки, повысив требования и внимательнее рассматривая заявки. Предлагаемые же изменения не гарантируют рост качества, но создают риск разрушить существующий баланс.