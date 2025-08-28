Уже в этом году планируется завершить велодорожку от кольца Мукусалас до границы Риги
В этом году планируется завершить строительные работы по созданию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов на участке от кольцевой развязки улицы Мукусалас до границы Риги у Баускского шоссе (A7) протяженностью 4,2 километра, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Строящаяся велодорожка является продолжением уже построенных участков в Кекавском крае и обеспечит соединение между центром Риги и Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи.
LVC поясняет, что создание микромобильных соединений софинансируется из Плана восстановления и устойчивости Европейского союза (ЕС). В качестве предварительного условия для получения софинансирования ЕС Кекавскому и Рижскому самоуправлениям было предъявлено требование создать единый маршрут, соединяющий Ригу с Кекавой и другими населенными пунктами края.
Работы в направлении Кекавы выполняет SIA Tilts. Общая сумма договора составляет 5,9 млн евро.
Уже сообщалось, что создание региональной и городской велосипедной инфраструктуры в направлении Рига–Кекава является одним из трех подобных проектов, включенных как часть Плана восстановления и устойчивости ЕС. Два других маршрута — Рига–Улброка и Рига–Бабите–Пиньки.