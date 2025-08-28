Уже в этом году планируется завершить велодорожку от кольца Мукусалас до границы Риги

Уже сообщалось, что создание региональной и городской велосипедной инфраструктуры в направлении Рига–Кекава является одним из трех подобных проектов, включенных как часть Плана восстановления и устойчивости ЕС. Два других маршрута — Рига–Улброка и Рига–Бабите–Пиньки.