Газовые плиты отомрут сами по себе.
В Латвии
Сегодня 18:20
По Латвии поползли слухи, что в стране запретят газовые плиты. Народу объяснили, так ли это
Из объяснения следует, что газовые плиты никто запрещать не собирается. Но все равно - их будет все меньше и меньше. Европа, а вместе с ней и Латвия, движутся ко все большей электрификации.
В социальной сети X слухи решил разоблачить депутат Европейского парламента от Латвии Иварс Иябс. Он назвал эту информацию глупостью и дезинформацией. В Латвии никто не собирается запрещать газовые плиты. «Любое домохозяйство в Латвии должно иметь возможность готовить еду, и это не изменится», — отметил политик.
Однако, в долгосрочной перспективе, и это подтверждает строительство новых жилых домов с квартирами в рамках последних проектов, Латвия постепенно отходит от газа в пользу новых, энергоэффективных индукционных и других плит, потому что будущее — электрическое.
Satraukumam nav pamata. Gāzes plītis, protams, neviens šobrīd aizliegt negrasās, bet ilgtermiņā virzamies uz lielāku elektrifikāciju. pic.twitter.com/XR3nOCGAqi— Ivars Ijabs (@ijabs) August 27, 2025