По Латвии поползли слухи, что в стране запретят газовые плиты. Народу объяснили, так ли это

В социальной сети X слухи решил разоблачить депутат Европейского парламента от Латвии Иварс Иябс. Он назвал эту информацию глупостью и дезинформацией. В Латвии никто не собирается запрещать газовые плиты. «Любое домохозяйство в Латвии должно иметь возможность готовить еду, и это не изменится», — отметил политик.