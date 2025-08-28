Биньямин Нетаньяху.
В Латвии
Сегодня 14:25
Полиция проверит информацию о плакате против премьера Израиля, размещенном на улице в Риге
Государственная полиция проверит информацию о размещении в Риге на улице плаката против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На трамвайной остановке возле Рижской Евангелическо-лютеранской церкви Христа был наклеен пресс-релиз Международного уголовного суда о розыске Нетаньяху за преступления против человечности.
В полиции агентству LETA подтвердили, что этот случай будет проверен. Одновременно в полиции напомнили, что уже ранее этим летом за расклейку подобных плакатов был задержан мужчина, которому назначили административное наказание.
Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за возможные военные преступления Израиля в борьбе с палестинской террористической группировкой ХАМАС.