Эстония закупит до пяти новых поездов для Rail Baltica - они смогут курсировать и до Риги
Эстония инвестирует до 75 миллионов евро в закупку пяти современных пассажирских поездов для Rail Baltica, которые обеспечат быстрое и комфортное сообщение внутри страны и с Латвией, включая маршрут до Риги.
Эстония планирует приобрести до пяти новых пассажирских поездов, которые будут курсировать в первую очередь между остановками Rail Baltic на территории страны. Ориентировочная общая стоимость пяти поездов составит, по оценкам, 60–75 миллионов евро без учета налога с оборота. В дополнение к поездам будет закуплено необходимое оборудование для технического обслуживания составов в депо, передала BNS пресс-служба транспортной компании Elron.
Хотя поезда в первую очередь предназначены для обслуживания внутренних линий Эстонии, их технические возможности позволяют курсировать и до более отдаленных пунктов назначения, в том числе до Риги. Каждый новый поезд должен вмещать до 200 пассажиров и развивать скорость до 200 километров в час. Поезда будут хорошо оборудованы: бизнес-класс, туалеты, интернет, удобные сиденья, места для велосипедов и возможность питания.
«Основная цель Rail Baltic — создать быстрое и современное сообщение между Таллином и Варшавой и далее, но не менее важным является и региональный аспект этого проекта. Местные поезда позволят людям быстро и удобно перемещаться между своими повседневными пунктами назначения, приближая рабочие места и услуги, расположенные в крупных центрах, к домам», – сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
Железнодорожная компания Elron объявит тендер этой осенью. Цель состоит в том, чтобы первый пассажирский поезд прибыл в Эстонию во второй половине 2029 года, чтобы его можно было своевременно протестировать и получить необходимые разрешения перед вводом в эксплуатацию. Все поезда должны прибыть в Эстонию в первой половине 2030 года.