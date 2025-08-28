Эстония закупит до пяти новых поездов для Rail Baltica - они смогут курсировать и до Риги

Железнодорожная компания Elron объявит тендер этой осенью. Цель состоит в том, чтобы первый пассажирский поезд прибыл в Эстонию во второй половине 2029 года, чтобы его можно было своевременно протестировать и получить необходимые разрешения перед вводом в эксплуатацию. Все поезда должны прибыть в Эстонию в первой половине 2030 года.