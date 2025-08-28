Еврофонды и неналоговые поступления просели: почему бюджет Латвии недополучил деньги
Дефицит консолидированного совокупного бюджета Латвии в конце июля текущего года составил 1,03% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 419,9 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).
В прошлом году в этот же период в совокупном бюджете был профицит в размере 590 млн евро.
Как сообщает СФД, при сравнении доходов и расходов за семь месяцев текущего года с аналогичным периодом 2024 года наблюдается сокращение доходов на 1,3%, или на 137,7 млн евро. Снижение доходов связано с уменьшением поступлений из фондов Европейского союза на 31,5% и неналоговых доходов на 11,7%. В то же время расходы выросли на 8,8%, или на 872,3 млн евро.
В государственном специальном бюджете в конце июля 2025 года был профицит в размере 299,2 млн евро, а в бюджетах самоуправлений - в размере 61,6 млн евро. В то же время в государственном основном бюджете образовался дефицит в размере 887,1 млн евро.
В июле поступления в консолидированный совокупный бюджет составили 1,4 млрд евро, расходы - 1,6 млрд евро. Поступления в основной бюджет составили 0,8 млрд евро, расходы - 1 млрд евро. Доходы специального бюджета составили 459,4 млн евро, расходы - 383,8 млн евро, а бюджетов самоуправлений - соответственно 294,1 млн евро и 363,9 млн евро.
В июле в консолидированном совокупном бюджете образовался дефицит в размере 166,9 млн евро.