Еврофонды и неналоговые поступления просели: почему бюджет Латвии недополучил деньги

Как сообщает СФД, при сравнении доходов и расходов за семь месяцев текущего года с аналогичным периодом 2024 года наблюдается сокращение доходов на 1,3%, или на 137,7 млн евро. Снижение доходов связано с уменьшением поступлений из фондов Европейского союза на 31,5% и неналоговых доходов на 11,7%. В то же время расходы выросли на 8,8%, или на 872,3 млн евро.