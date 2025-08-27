1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
фото: LETA
В первый учебный день, 1 сентября, городской общественный транспорт будет бесплатным.
Отдел новостей

Otkrito.lv

Уже в понедельник, 1 сентября, тысячи детей вернутся в школы, начиная новый 2025/2026 учебный год, и в этот день городской общественный транспорт будет бесплатным.

В первый учебный день, 1 сентября, городской общественный транспорт будет бесплатным. В автобусах, троллейбусах и трамваях Риги не потребуется регистрировать э-талон или билеты с кодом.

Также 1 сентября во многих местах состоятся торжественные школьные мероприятия — самоуправление призывает заранее планировать передвижение и пользоваться общественным транспортом.

Rīgas satiksmeРига1 сентября

