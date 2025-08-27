Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
Мы так хотим, чтобы лето не кончалось. Завтра так и будет!
В четверг в Латвию вернется летняя погода, а температура воздуха поднимется до +23 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью существенных осадков не ожидается. В некоторых районах при слабом ветре образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее - от +9 до +12 градусов. Днем ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. При слабом ветре станет теплее - температура воздуха ожидается в диапазоне +18...+23 градусов.
Осадков в Риге ночью не ожидается. Будет дуть легкий ветерок. Минимальная температура воздуха составит около +10 градусов. Днем температура воздуха поднимется выше +20 градусов.