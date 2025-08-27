Мы так хотим, чтобы лето не кончалось. Завтра так и будет!

Ночью существенных осадков не ожидается. В некоторых районах при слабом ветре образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее - от +9 до +12 градусов. Днем ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. При слабом ветре станет теплее - температура воздуха ожидается в диапазоне +18...+23 градусов.