ФОТО: в Риге открылось кафе O!Bistro; впереди - еще три

«Исследования показывают, что более 70% людей пропускают обед из-за нехватки времени, в то же время почти все (98%) уверены, что горячая еда способствует продуктивности. В Латвии растёт спрос на тёплые, сбалансированные и разнообразные обеды, поэтому мы продолжаем развивать сеть кафе O!Bistro. В Риге мы выбираем локации рядом с офисами, университетами и многоквартирными домами, чтобы быть доступнее для гостей, для которых обед — неотъемлемая часть повседневной жизни», — отметил Томс Зукулис, председатель правления Tiamo группы.