ФОТО: в Риге открылось кафе O!Bistro; впереди - еще три
26 августа группа Tiamo, одна из крупнейших компаний в сфере гостеприимства в Латвии, открыла еще одно кафе O!Bistro в Риге - в здании Mūkusalas biroji на улице Биекенсалас, 21.
Кафе O!Bistro на Биекенсалас адаптировано к потребностям сотрудников Mūkusalas biroji, предлагая здоровые и сытные обеды, а также закуски для мероприятий, конференций и других событий. Стены кафе украшают граффити студии Kiwie Studio, а скоро посетители смогут обедать и на открытой террасе.
«Исследования показывают, что более 70% людей пропускают обед из-за нехватки времени, в то же время почти все (98%) уверены, что горячая еда способствует продуктивности. В Латвии растёт спрос на тёплые, сбалансированные и разнообразные обеды, поэтому мы продолжаем развивать сеть кафе O!Bistro. В Риге мы выбираем локации рядом с офисами, университетами и многоквартирными домами, чтобы быть доступнее для гостей, для которых обед — неотъемлемая часть повседневной жизни», — отметил Томс Зукулис, председатель правления Tiamo группы.
Кафе O!Bistro изначально были хорошо известны жителям Лиепаи и Салдуса. В этом году Tiamo продолжает расширяться в Риге. Компания планирует до конца года открыть в столице в общей сложности четыре кафе O!Bistro. Следующее появится в RTU на Кипсале и станет крупнейшим O!Bistro — почти на 200 посадочных мест.