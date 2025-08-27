Отучат в школе: в Даугавпилсе стали запрещать мобильные телефоны для всех учащихся
С нового учебного года в Латвии школьникам младших классов запрещено пользоваться мобильными телефонами. В одной из школ Даугавпилса ограничения ужесточили — запрет распространили и на учеников старших классов.
Сейм Латвии осенью прошлого года принял решение ограничить использование мобильных телефонов в школах для учеников с 1 по 6 классы. Новые правила вступили в силу с началом текущего учебного года. Однако в Даугавпилсе пошли дальше: ряд школ распространили запрет и на учащихся 7–9 классов, а в одной школе — на всех без исключения, сообщает Gorod.lv.
По словам руководителя Управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, каждое учебное заведение самостоятельно разработало порядок хранения и использования телефонов. Исключения допускаются лишь в случае необходимости для учебного процесса, безопасности или по медицинским показаниям, согласованным с родителями.
Исупова подчеркнула, что речь идет не столько о запрете, сколько о воспитании: «Это положительный вызов для родителей — взять ответственность за воспитание детей, чтобы это делали они, а не телефон». Она выразила надежду, что совместные усилия школы и семьи помогут избежать наказаний и конфликтов.
Что об этом пишут люди:
- "Учебный процесс тоже можно проводить без телефона, а то привыкли задания давать по интернету. В мусорник телефоны при входе в школу, это касается учеников и учителей, ведь вместе они участвуют в учебном процессе".
- "Это уже не школы, а концлагерь. Саулес школа запретила даже учителям использовать телефон ВНЕ уроков".
- "Судя по правилам этой школы самая достойная школа,в которой порядок будет".