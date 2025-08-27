Отучат в школе: в Даугавпилсе стали запрещать мобильные телефоны для всех учащихся

Сейм Латвии осенью прошлого года принял решение ограничить использование мобильных телефонов в школах для учеников с 1 по 6 классы. Новые правила вступили в силу с началом текущего учебного года. Однако в Даугавпилсе пошли дальше: ряд школ распространили запрет и на учащихся 7–9 классов, а в одной школе — на всех без исключения, сообщает Gorod.lv.