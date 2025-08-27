Экономист сравнил покупательную способность латвийцев с западноевропейской и выяснил удивительную вещь
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в программе TV24 “Человек дня с Велтой Пуриней” рассказал об одной интересной особенности: в Латвии доходы жителей росли значительно быстрее, чем цены на жильё.
По словам эксперта, покупательная способность латвийцев всё ещё ниже среднего уровня по Европейскому союзу, однако, если сравнивать цены на жильё с доходами, показатели в Латвии близки к западноевропейским. Причина в том, что в Латвии стоимость жилья заметно ниже, чем на Западе и даже по сравнению с другими странами Балтии.
«В остальной Балтии жильё стоит примерно в два раза дороже, чем в Латвии, и этот разрыв даже увеличивается», — отметил Страутиньш. При этом разница в зарплатах значительно меньше: в Литве они примерно на 15% выше, а в Эстонии — на 25–30% выше, чем в Латвии.
Ведущий программы предположил, что это может быть связано с рынком аренды. В Эстонии рост спроса был быстрее, так как там дольше преобладал рынок аренды, а позже люди массово начали покупать жильё, что вызвало скачок цен.
Комментируя ситуацию с арендой, экономист добавил: «В Латвии это особенно интересно — за последние 10 лет зарплаты выросли более чем в два раза, тогда как цены на аренду увеличились лишь на четверть. Таким образом, именно здесь покупательная способность улучшилась значительно быстрее».
