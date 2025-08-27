Рига-Каунас за 50 минут: airBaltic запускает новый маршрут
Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что в следующем летнем сезоне — с конца марта по конец октября 2026 года — планирует запустить прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), выполняя полеты пять раз в неделю.
Рейсы из Риги в Каунас планируются по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 23:20. В обратном направлении — из Каунаса в Ригу — рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам с вылетом в 05:35. Планируемая продолжительность полёта между городами составит около 50 минут.
Вице-президент airBaltic по вопросам маршрутной сети Мантас Врубляускас отметил: «Новый маршрут в Каунас будет способствовать более тесному сотрудничеству стран Балтии и улучшит мобильность в регионе, одновременно укрепляя позиции airBaltic как регионального лидера. Кроме того, это направление повысит доступность региона и будет способствовать развитию как бизнеса, так и туризма между Латвией и Литвой. Это важный шаг, который позволит пассажирам пользоваться ещё более удобными возможностями для путешествий, а также укрепит значение рижского аэропорта RIX как современного и динамичного авиационного хаба в Балтии».
Ранее сообщалось, что 6 сентября этого года airBaltic запустит прямые рейсы из Риги в Фару (Португалия), которые будут выполняться раз в неделю по субботам, предоставляя пассажирам больше направлений в тёплые страны в прохладные осенние и зимние месяцы. В ближайшее время авиакомпания также планирует объявить о нескольких новых маршрутах на предстоящий летний сезон, а также об увеличении частоты полётов по уже существующим направлениям.