Рига-Каунас за 50 минут: airBaltic запускает новый маршрут

Вице-президент airBaltic по вопросам маршрутной сети Мантас Врубляускас отметил: «Новый маршрут в Каунас будет способствовать более тесному сотрудничеству стран Балтии и улучшит мобильность в регионе, одновременно укрепляя позиции airBaltic как регионального лидера. Кроме того, это направление повысит доступность региона и будет способствовать развитию как бизнеса, так и туризма между Латвией и Литвой. Это важный шаг, который позволит пассажирам пользоваться ещё более удобными возможностями для путешествий, а также укрепит значение рижского аэропорта RIX как современного и динамичного авиационного хаба в Балтии».