Целые семьи декларируются в Литве, чтобы получать лекарства, которые не оплачиваются в Латвии

Данные Национальной службы здоровья показывают, что медицинские услуги в Латвии за счет бюджета могут получать 2,2 миллиона жителей. Среди них около 800 тысяч — наемные работники, которые вносят 1% взносов на здравоохранение из соцстрахования, еще примерно 800 тысяч — социально защищенные лица. Также около 150 тысяч жителей работают по специальным налоговым режимам, где не делают 1% взносов в здравоохранение, и примерно 50 тысяч безработных.