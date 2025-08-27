Целые семьи декларируются в Литве, чтобы получать лекарства, которые не оплачиваются в Латвии
Есть семьи, которые декларируют свое место жительства, например, в Литве, чтобы получить конкретный оплачиваемый этой страной медикамент, который в Латвии не финансируется. Об этом газете Latvijas Avīze рассказал бывший руководитель Национальной службы здоровья, экс-глава совета Восточной клинической университетской больницы Риги Эдгар Лабсвирс.
В то же время латвийские граждане, проживающие за рубежом, за девять месяцев прошлого года, лечась в Латвии за счет государственных средств, израсходовали 2 228 615 евро, а за год эта сумма достигла почти трех миллионов евро, свидетельствуют расчеты Министерства здравоохранения (VM).
Лабсвирс в беседе с Latvijas Avīze выразил мнение, что три миллиона — это небольшая сумма, на которой не стоит акцентироваться, так как есть гораздо более фундаментальные и финансово емкие проблемы.
Данные Национальной службы здоровья показывают, что медицинские услуги в Латвии за счет бюджета могут получать 2,2 миллиона жителей. Среди них около 800 тысяч — наемные работники, которые вносят 1% взносов на здравоохранение из соцстрахования, еще примерно 800 тысяч — социально защищенные лица. Также около 150 тысяч жителей работают по специальным налоговым режимам, где не делают 1% взносов в здравоохранение, и примерно 50 тысяч безработных.
Это также около 70 тысяч граждан Украины, чье место жительства — Латвия. Плюс примерно 214 тысяч граждан Латвии, задекларированных за рубежом, и около 90 тысяч граждан ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и третьих стран.
Средние государственные расходы на медицинские услуги на одного жителя в 2025 году составляют: в Латвии — 945 евро, в Литве — 1211 евро, в Эстонии — 1685 евро, пишет Latvijas Avīze.
Лабсвирс возглавлял Национальную службу здоровья с октября 2019 по май 2020 года. После этого он руководил советом Восточной клинической университетской больницы Риги, а в июне этого года объявил об уходе с должности.